Le tunnel de la ligne 14 sud est terminé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Chantiers Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Paris Supprimer Tunnel Supprimer Tunnelier Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Ligne 14 Supprimer Grand Paris Express Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le 3 mars, le tunnelier Allison a percé le tympan sud de la future station Maison-Blanche, à Paris, dans le XIIIe arrondissement. Son arrivée marque la fin du creusement des 14,2 kilomètres de tunnel du prolongement vers l’aéroport d’Orly.

Clap de fin pour les trois tunneliers de la ligne 14 sud. Après Koumba, en septembre dernier, et Claire, en décembre, c’est Allison qui a achevé sa course en ce début mars, après 18 mois de creusement et 4,8 kilomètres parcourus entre l’ouvrage Jean-Prouvé à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) et le site de la future station Maison-Blanche, à Paris (XIIIe arrondissement). Cette arrivée marque une étape importante du chantier d’extension de la ligne 14 vers le sud, qui reliera Olympiades (XIIIe) à l’aéroport d’Orly à l’été 2024, pour les Jeux olympiques.

Jonction entre le prolongement vers le sud et la ligne 14 existante

« Le prolongement est désormais connecté à la ligne existante. Cette jonction physique préfigure la ligne 14 qui se déploiera du nord au sud sur 27 kilomètres. Avec un million de voyageurs par jour, elle constituera l’un des axes majeurs de transport en Ile-de-France », a déclaré Stéphane Garreau, directeur des prolongements de la ligne 14 à la RATP. L’entreprise assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de ce projet, financé par la Société du Grand Paris (SGP).

Œuvre éphémère de l’artiste Stoul à l’emplacement du percement par le tunnelier Allison dans la future station Maison-Blanche (Paris XIIIe) de la ligne 14 - © RATP Close Lightbox

Pour fêter l’arrivée du tunnelier Allison, l’artiste Stoul avait réalisé une œuvre éphémère à l’emplacement du percement, dans la future station Maison-Blanche (Paris XIIIe) de la ligne 14. © RATP

Planning respecté malgré la crise sanitaire

Stéphane Garreau s’est aussi félicité du respect du calendrier malgré les presque deux mois d’interruption des travaux au printemps dernier, pendant le premier confinement. « Nous avons réalisé le percement des tunnels en un peu moins de deux ans. Nous sommes parfaitement en ligne avec les objectifs. Pourvu que ça dure ! », a-t-il ajouté.

[...]