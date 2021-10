Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Le Train de La Rhune fera l’objet de travaux de réhabilitation

Fermé depuis le 17 octobre 2021, le Train de La Rhune est actuellement au centre d’un projet de renouvellement de voie. Dans le cadre de la préparation du chantier, l’Établissement public des stations d’altitude, l’exploitant de la ligne, procédera à l’acheminement du matériel (rails, crémaillère, traverses, etc.) dès novembre prochain. Afin de réaliser ces opérations, une voie provisoire, dédiée à la circulation des wagons de travaux, sera créée sur le parking Saint-Ignace. En parallèle, l’entreprise CAN, l’un des maîtres d’œuvre du projet, effectuera des travaux de sécurisation de la paroi sur le secteur dit de la « roche percée ». Diverses rénovations seront également entreprises sur les murets de soutènements et les ouvrages d’art (caniveau et dalots) en mauvais état.

Selon le calendrier établi par le Département des Pyrénées-Atlantiques, l’initiateur du projet, la phase de renouvellement de la voie sera lancée en septembre 2022. Elle consistera à remplacer les composants de la voie ferrée à crémaillère. Ces opérations s’étaleront jusqu’en juin 2023. Le Train de La Rhune devrait reprendre du service à partir du mois de juillet de la même année.