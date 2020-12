Le trafic reste interrompu après l’effondrement d’une poutre sur les rails du RER C

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Poutre Supprimer Valider Valider

Une semaine après la chute d’une poutre près de la gare d’Austerlitz, il n’y a toujours pas de visibilité sur la reprise du trafic.

Les travaux de déblayage ont enfin commencé, une semaine après l’effondrement d’une poutre de 300 tonnes sur les voies du RER C dans le 13e arrondissement de Paris. L’opération a mobilisé plusieurs grues. Le découpage de la poutre et le transport des blocs ont également commencé. Environ 200 personnes réalisent les travaux de sciage et l’évacuation des éléments cassés 24 h/24 h. Ces opérations dureront encore plusieurs jours, le trafic sera fortement perturbé au moins jusqu’à la mi-décembre. À noter que le groupement Léon Grosse-Freyssinet a été choisi pour conduire le chantier.

Pour les usagers, l’heure est à la résilience. « D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il y a un incident » souligne Sylvie, une habituée du RER C. Plusieurs maires de l’Essonne et l’association de défense des usagers des transports d’Île-de-France se sont réunis pour demander « un protocole de sortie de crise rapide ».