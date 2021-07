Le Tennis Club de Pontoise ouvrira bientôt au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

Le Tennis Club de Pontoise accueillera ses premiers visiteurs en septembre 2021.

Le nouveau Tennis Club de Pontoise (TCP), situé sur les bords de l’Oise, au niveau du chemin de la Pelouse à Pontoise (Val-d’Oise), va être dévoilé au grand public en septembre 2021. À ce titre, deux journées portes ouvertes sont prévues le 5 et le 11 septembre avant son ouverture officielle. Après quatre années de travaux, le chantier est sur le point d’être achevé. Rappelons que la livraison de cette infrastructure était initialement attendue en 2019, puis en 2020 et enfin en 2021. Ce report de deux ans est principalement dû au retard pris dans la démolition et le désamiantage de l’ancienne station d’épuration (désaffectée depuis les années 1980) qui se trouvait sur ce site. La construction de ce nouveau complexe tennistique s’élève à 8 M€, dont une partie est prise en charge par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), et le reste par la Ville et le Département du Val-d’Oise.

L’équipement, couvrant une surface de 14 000 m², comprend huit courts de tennis, dont quatre en extérieur (deux en terre battue et deux en résine) et quatre couverts en terre battue. S’y ajoutent un parking extérieur de 50 places, un club-house pour l’accueil des pratiquants et un terrain de padel (sport de raquette dérivé du tennis). À l’issue du chantier, le TCP quittera son site actuel de la chaussée Jules-César où il est établi depuis 80 ans. Le site sera ensuite rasé pour bâtir de nouveaux logements.