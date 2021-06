Le stationnement se met en mouvement

Source de 200 millions d’euros d’investissements annuels, les parkings le démontrent : les marchés de niche peuvent concentrer les enjeux communs au BTP. Désormais réversibles et recyclables, les ouvrages se mettent au service de la mobilité décarbonée. Leurs toitures produisent de la nourriture et de l’électricité renouvelable. Des systèmes d’infiltration et de dépollution assurent le traitement local de leurs eaux pluviales chargées d’hydrocarbures. La légèreté des structures de bois et de métal succède à l’hégémonie du béton et les revêtements poreux tendent à remplacer l’asphalte. Du Haut-Rhin aux Bouches-du-Rhône et du Grand Bordeaux aux confins de la région capitale, cinq épisodes pour plonger dans les mutations des matériaux et des usages du parking.