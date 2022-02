Le sommet européen du Bourget cible la mobilité décarbonée

Le sommet informel des ministres des Transports de l’Union européenne affiche complet, les 21 et 22 février au Bourget (Seine-Saint-Denis). La France accueillera plus de 20 ministres et cinq vice-ministres ou secrétaires d’Etat. Les quatre pays de l’association européenne du libre-échange viendront également, de même que l’exécutif et le législatif européens, représentés par la commissaire Adina-Ioana Valean et la présidente de la commission transport du parlement, Karima Delli.