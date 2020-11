SMCL et Simi : des éditions 2020 chamboulées par la crise sanitaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Immobilier Supprimer Salon des maires et des collectivités locales Supprimer Simi Supprimer France Supprimer Valider Valider

En raison de la crise sanitaire, le Salon des Maires et des Collectivités Territoriales (SMCL) aura lieu en 100 % digital du 24 au 26 novembre prochains. Quant au Salon de l'immobilier d'entreprise (Simi), prévu du 9 au 11 décembre, il ne se tiendra pas cette année.

"Face à la crise liée à la pandémie du coronavirus en France (...), l'équipe organisatrice du salon Simi a pris la décision de ne pas tenir les salon aux dates prévues du 9 au 11 décembre 2020", peut-on lire depuis cette semaine sur la page d'accueil du site internet du Simi.

Le rendez-vous annuel des professionnels de l'immobilier, qui réunit chaque année plus de 20 000 personnes au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris, est donc "arrêté pour cas de force majeure", indique Stéphanie Gay-Torrente, directrice du pôle salons et congrès Collectivités et Immobilier d'Infopro Digital. Toutefois, la cérémonie des Grands Prix du Simi aura bien lieu et sera diffusée en ligne aux dates initiales du salon, tout comme quelques conférences.

Le groupe Infopro Digital, propriétaire du Simi (et du Moniteur des travaux publics et du bâtiment) réfléchit néanmoins à donner la parole à de grands acteurs de l'immobilier, au travers d'interviews vidéos diffusées sur le site du Simi, de ses partenaires médias et sur les réseaux sociaux.

Le salon des maires passe en "tout" digital

Chamboulé par le reconfinement, le Salon des Maires et des Collectivités Territoriales (SMCL), autre événement organisé par Infopro Digital, qui devait se tenir du 24 au 26 novembre à l'Accor Arena de Bercy, bascule pour sa part en version 100 % digitale, aux dates initiales du salon.

Elus, cadres territoriaux, entreprises et associations professionnelles pourront ainsi échanger gratuitement et sur simple inscription via une plateforme en ligne.

Au programme : networking, conférences et tables-rondes autour de six thématiques (développement territorial ; protections, santé, solidarités ; transition énergétique ; transition écologique ; infrastructures et mobilités ; transition numérique). A suivre en live ou en replay.