"Le smart grid répond à la problématique de la gestion et du stockage de la production décentralisée et intermittente des EnR"

Jusqu’ici, l’équation n’avait pas trouvé de réponse efficace, freinant le développement des EnR. Système de gestion intelligente des différents flux énergétiques, le smart grid répond à cette problématique. Il intègre en effet toutes les étapes d’un système énergétique, de la production à la distribution en passant par le stockage et la communication. Autrement dit, il offre une gestion optimisée des énergies en intégrant un jeu complexe de contraintes.

Nouveaux usages, nouveaux modèles

Du côté de la production d’énergie, un changement de paradigme est à l’oeuvre. Les centrales thermiques et nucléaires, ainsi que les barrages hydroélectriques qui permettent de piloter précisément la production, ne sont plus les seules sources d’énergie possibles. Les panneaux photovoltaïques et les éoliennes vont continuer de se déployer sur l’ensemble du territoire et entraîner une production croissante d’énergies souvent intermittentes, car dépendantes des conditions météorologiques. Dans ce contexte, définir et réguler la quantité d’énergie produite à un instant T est un véritable casse-tête.

À l’autre extrémité de la chaîne, deux évolutions majeures concernent le consommateur.

D’une part, la multiplication des acteurs avec la double casquette consommateur-producteur, liée à la généralisation de la production locale ou individuelle d’énergies renouvelables. De plus en plus de foyers possèdent ainsi des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, une éolienne dans leur jardin ou encore un système solaire combiné.

Cette nouvelle configuration implique une refondation de l’infrastructure technique car l’énergie circule de manière plus complexe que lorsqu’elle était unidirectionnelle (des centrales vers les consommateurs). Cette réorganisation affecte aussi considérablement les modèles d’affaires des opérateurs. D’ailleurs, le smart grid intègre la question des prix. Le consommateur-producteur doit pouvoir savoir, à tout moment, s’il vaut mieux vendre, consommer ou stocker son énergie.

D’autre part, l’augmentation du nombre de véhicules électriques ou le développement des pompes à chaleur peuvent, sans précautions particulières, considérablement augmenter la consommation énergétique instantanée. Or, les réseaux électriques actuels ont une capacité bien définie. Dans la perspective de la fin des voitures à moteur thermique (interdiction de la vente dans l’Union européenne à partir de 2035)1, il est nécessaire de trouver des solutions à cette problématique. Il convient de noter néanmoins que les véhicules électriques ne sont pas uniquement consommateurs d’énergie, ils constituent aussi une ressource précieuse grâce aux possibilités de stockage de leurs batteries.

Objectif : optimisation de l’énergie

Tous ces facteurs, et bien d’autres encore, peuvent être compilés et analysés par le smart grid grâce au développement de modèles prédictifs via son intelligence artificielle. À la clef, un système de supervision et d’hypervision qui permet de piloter l’ensemble du réseau électrique (production, stockage, restitution) dans un objectif d’optimisation de l’énergie mais aussi d’une répartition plus juste. Suivant l’analyse des données, le smart grid peut par exemple choisir de ne charger que partiellement la batterie d’une voiture en fonction de l’énergie nécessaire aux trajets quotidiens de son propriétaire.

Une technologie qui a du sens à l’échelle du quartier ou de l’îlot, de la métropole ou de la communauté de communes, mais aussi à l’échelle régionale, interrégionale ou internationale. Pour l’heure, une quarantaine de smart grids existent en France, et des villes comme Grenoble ou Issy-les-Moulineaux développent par ailleurs des prototypes. Il est évident que d’ici 2 à 3 ans, le smart grid se répandra massivement dans les infrastructures en exploitation en raison notamment du déploiement des véhicules électriques et de la reconnaissance juridique des Communautés d’Énergie Renouvelable (CER) début 20242.

Une technologie émergente, au service de la transition écologique

Dans un contexte rapidement changeant, il est encore nécessaire d’éprouver cette nouvelle technologie et d’en optimiser l’utilisation. Pour se faire, des bancs d’essai "smart grid" ont fleuri un peu partout sur le territoire, à la fois dans le secteur privé, mais aussi dans des écoles comme l’ESTP Paris. En reproduisant les mêmes contraintes énergétiques qu’une petite ville ou qu’un bâtiment urbain, ces bancs d’essai permettent d’expérimenter différents scenarii d’usage à des fins pédagogiques, de formation, de recherche et d’innovation. Autrement dit, il s’agit d’un équipement physique réel (architecture, équipements…) relié au réseau électrique classique, mais affranchi des contraintes liées à l’exploitation. Dans le domaine de la recherche, le banc d’essai permet ainsi de valider des approches théoriques par des expérimentations pratiques, étape indispensable pour développer des pilotes qui seront installés en situation réelle. L’innovation se traduit ainsi rapidement dans les usages, avec un objectif à coeur : ne pas produire plus d’énergie, mais mieux exploiter celle que l’on a déjà.

© ESTP En reproduisant les mêmes contraintes énergétiques qu’une petite ville ou qu’un bâtiment urbain, ce banc d’essai de l'EST Paris permet d’expérimenter différents scenarii d’usage à des fins pédagogiques, de formation, de recherche et d’innovation.

Le smart grid a en effet une réelle capacité à donner un coup d’accélérateur à la décarbonation de notre société. Rapidement, il pourrait être le vecteur d’un changement en profondeur des usages et ouvrir la voie à de nouvelles innovations. Il s’impose déjà comme l’outil incontournable de l’organisation énergétique de la ville de demain. En multipliant les ressources, il diminue notre vulnérabilité et constitue ainsi un formidable outil de résilience, un atout indéniable au vu des crises actuelles et à venir.



Bilal AMGHAR, enseignant-chercheur et responsable du laboratoire d’électricité de l’ESTP Paris & Gilles BETIS, responsable Développement et Innovation au sein de l’Institut de recherche en constructibilité (IRC) de l’ESTP Paris.