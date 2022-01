Le SID, acteur majeur de la transition énergétique des Armées

Dirigé par l’ingénieur en chef de 1ère classe SÉBILLE, le Centre d’Expertise des Techniques de l’Infrastructure de la Défense (CETID) du Service d’infrastructure de la Défense (SID) est l’un des acteurs clés de la transition énergétique au sein de l’Armée.

Les armées françaises sont engagées dans la transition énergétique. Le Centre d’expertise des techniques de l’infrastructure de la défense (CETID) est l’un des moteurs de la transition au sein du service d’infrastructure de la défense (SID). Le SID gère et entretien 29 millions de m2 de bâti ce qui représente plus de 40% de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’Etat. L’enjeu en termes de consommation énergétique des bâtiments est donc considérable. Au-delà de l’enjeu environnemental, il s’agit aussi d’une question stratégique alors que l’accès aux ressources se complexifie en raison des tensions géopolitiques croissantes. La logique générale est de consommer moins, consommer mieux et consommer sûr.

La stratégie ministérielle de performance énergétique fixe six objectifs : réduire la consommation d’énergie, favoriser la consommation d’énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique sur les bases de défense, développer un parc immobilier tertiaire économe en énergie, mener des expérimentations sur l’autoconsommation d’énergie renouvelable et privilégier le raccordement des sites à un réseau de chaleur ou de froid urbain.

Investi depuis une dizaine d’années sur la question environnementale, le SID déploie de nombreux projets en France et à l’étranger pour répondre à ces enjeux. Le SID a notamment ciblé les 15 bases de défense les plus énergivores, où il sera mis en place au moins un contrat de performance énergétique. Un chantier de rénovation des chaufferies avec des systèmes à base d’énergie renouvelable est de plus en cours, tout comme l’application à notre parc tertiaire des normes « bâtiment basse consommation » (BBC). L’objectif est à chaque fois de consommer moins et mieux, tout en préservant l’autonomie énergétique.

Des ingénieurs aux compétences très pointues

Parallèlement, le SID contribue à des projets phares, comme le plan « Place au soleil » qui prévoit le déploiement de solutions photovoltaïques sur 2000 hectares en France, ou bien le projet européen ENSSURE qui teste l’autoconsommation énergétique d’un camp militaire, ou encore l’expérimentation biogaz sur le camp militaire de Coëtquidan (Morbihan). Ce sont des projets passionnants qui mobilisent des ingénieurs aux compétences élevées en matière de transition écologique. Les sept Etablissements du service d’infrastructure de la défense (ESID) disposent eux aussi de spécialistes en performance énergétique.

Les besoins en termes de recrutement vont donc croissants. « Nous sommes à la recherche d’ingénieurs en infrastructures et de techniciens qui disposent, en sus des acquis classiques, de compétences pouvant être utilisées ou adaptées aux besoins spécifiques du ministère des armées : génie climatique, domaine nucléaire, performance énergétique, simulation numérique et dynamique des structures, systèmes de contrôle d’accès et détection etc. Si le SID séduit des jeunes diplômés en quête de sens, il accueille aussi des professionnels plus expérimentés venus du privé. La mobilité, en France ou à l’étranger, est aussi l’un des facteurs attrayants ».

D’ailleurs, la transition énergétique ne s’arrête pas aux portes de la France. Depuis quatre ans, le SID développe ainsi le concept d’« éco camp » sur les théâtres d’opérations extérieures. L’objectif est d’accroître l’autonomie et par suite la sureté des forces, en limitant les flux logistiques et en garantissant une continuité de service.

En France comme en opérations extérieures, les forces armées sont attentives au respect de l’environnement. Cette attention conforte l’image de pays responsable que détient la France.

