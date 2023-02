LE SCÉNOGRAPHE DE SPECTACLE, ARCHITECTE AU SERVICE DE L'ÉMOTION

Le Centre national du costume de scène à Moulins (Allier) ouvrira ce printemps une aile réservée à la scénographie de spectacle vivant, puis la Quadriennale de Prague, manifestation de référence dans le domaine, se tiendra du 8 au 18 juin. Si la scène demeure le lieu de toutes les expérimentations, les enjeux environnementaux, les injonctions à la frugalité et les nouvelles technologies s'invitent au cœur des créations pour donner naissance à des dispositifs de plus en plus éthiques, au service de l'émotion mais aussi de la réflexion.