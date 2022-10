Le Salon des maires approfondit son virage vert

L’atterrissage du Centre national d’études spatiales (Cnes) au Salon des maires et des collectivités locales (SMCL, groupe Infopro Digital) révèle bien autre chose que la fascination des élus locaux pour les étoiles : « Les données satellitaires deviennent de plus en plus précieuses pour prendre les bonnes décisions », affirme Stéphanie Gay-Torrente, directrice du salon.

Investir sobre

De l’état des nappes phréatiques à l’analyse de la qualité ou de l’artificialisation des sols, l’outil spatial répond à l’exigence posée aux maires en période de crise économique et environnementale : continuer à investir, mais avec le calibrage rigoureux imposé par l’impératif de sobriété.

Les nouveaux contenus tombés du ciel complètent l’innovation formelle et horizontale, testée avec succès en 2021 : les labs, ces conférences de 30 mn, favorables à des séances rapides de questions-réponses entre opérateurs privés et collectivités. « Bien souvent, les échanges se poursuivent bien au-delà du format court », constate Stéphanie Gay-Torrente. Les labs déclineront les solutions décarbonées, résilientes et inclusives.

Les TP dépolluent

Ce renouveau formel accompagne la lame de fond provoquée par la vague verte de 2020, et pressentie de longue date par la directrice du SMCL lorsqu’elle dirigeait le salon Pollutec. « L’approfondissement des thèmes liés à la transition se manifestera notamment dans le domaine des sols, avec la mise en avant des solutions de dépollution portées par les Travaux publics », annonce-t-elle. Après les entreprises du paysage en 2021, l’entrée en scène de l’Union professionnelle du génie écologique marquera l’édition 2022.

A l’entrée du hall 3, un « parcours mobilité » immergera les visiteurs dans le monde des infrastructures et des modes décarbonés. Le thème de l’énergie se déclinera dans la lutte contre la précarité comme dans les sources renouvelables : solaire, hydrogène, éolien… Les visiteurs retrouveront la « biogaz vallée », initiée en 2021. Ils échangeront avec les multiples entités du ministère de la Transition écologique : Cerema, Ademe, Agences de l’eau…

Sport et alimentation

Parmi les préoccupations croissantes des élus locaux, la montée de la souveraineté alimentaire n’a pas échappé aux équipes du SMCL. En phase avec la sociologie des maires ruraux souvent issus du monde agricole, cette nouvelle offre intéressera les signataires des contrats de réciprocité, militants d’une refondation des relations entre villes et campagnes.

L’approche des Jeux olympiques favorise enfin la mise en scène du sport, également touché par la sobriété : le salon promet des démonstrations visuelles du design actif, qui invite les populations à sortir de l’ornière de la sédentarité, grâce à des interventions minimales qui embellissent l’espace public et enrichissent ses fonctions.