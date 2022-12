Le Sacré-Cœur, classé monument historique

Par voie de communiqué de presse, le ministère de la Culture a annoncé le classement, au titre des monuments historiques, de la basilique du Sacré-Cœur (Paris XVIIIe) et du square Louise-Michel. «Née d’un vœu consécutif à la défaite de 1870 et déclarée d’utilité publique par la loi du 24 juillet 1873, après les événements de la Commune de Paris, la construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, lancée en 1877 à l’issue d’un concours organisé trois ans plus tôt, fut financée par une souscription nationale et se poursuivit jusqu’au milieu des années 1920.»

«La basilique est l’objet d’une historiographie contrastée. Mais protéger un monument historique ne signifie pas glorifier tel ou tel aspect de son histoire» précise pudiquement le ministère...

Le chantier, confié à l’architecte Paul Abadie, accueille les œuvres de plus de 60 artistes qui ont contribué à la décoration de l’édifice, laquelle témoigne, notamment, du renouveau de l’art de la mosaïque. L’aménagement de la butte à travers la création du square Louise-Michel, pensé dès l’origine par Paul Abadie mais réalisé dans les années 1920 par Jean-Camille Formigé et Léopold Bévière est, quant à lui, indissociable de l’histoire de la basilique dont il met en scène la monumentalité.

«A l’unanimité de ses membres, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture s’est donc prononcée en faveur du classement en totalité de la basilique du Sacré-Cœur, des façades et toitures des deux annexes et de la galerie sud, du pont-galerie nord, de la sacristie et du hall d’entrée situés dans la première annexe, ainsi que du square Louise-Michel avec tous ses aménagements.»