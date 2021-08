Le Royaume-Uni recycle la chaleur des transformateurs pour chauffer des logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Empreinte carbone Supprimer Royaume-uni Supprimer Economies d'énergie Supprimer Electricité Supprimer Energie Supprimer Logement Supprimer Développement durable Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Le gérant du réseau électrique britannique et un fournisseur d'électricité qui s'associent pensent réduire les émissions carbone de 40 % par rapport au chauffage à gaz.

Après le véhicule propre, la chaleur « propre ». Les groupes britanniques énergétiques National Grid et SSE ont dévoilé mardi 24 août un projet visant à utiliser la chaleur dégagée par les transformateurs électriques afin de fournir du chauffage à des foyers et entreprises, dont le nombre n'est pas estimé.

National Grid, qui gère le réseau électrique, et SEE, un fournisseur d'électricité, estiment que cette technologie pourrait réduire les émissions carbone de 40 % par rapport au chauffage à gaz, selon un communiqué. Le chauffage deviendra totalement « propre » quand les transformateurs électriques seront approvisionnés par de l'énergie renouvelable. Aucune échéance n’est avancée. Pour l'heure, la chaleur émise par les transformateurs électriques se diffuse dans l'atmosphère et est gaspillée.

La technologie pourrait être déployée sur les transformateurs électriques de National Grid en Angleterre et au Pays de Galles, et l'énergie récupérée irait vers les réseaux de SSE qui fournissent du chauffage et de l'eau chaude aux foyers et entreprises. Le projet est actuellement en phase de test, non pas sur un transformateur mais dans un centre d'essai de National Grid.

« Par nature, les transformateurs électriques se situent surtout où les gens vivent, travaillent et consomment de l'énergie, ce qui signifie qu'ils ont le potentiel d'être des atouts incroyables si nous y mettons un peu d'intelligence », souligne Nathan Sanders, un responsable de SSE. Pour Alexander Yanushkevich, de National Grid, cette technologie « innovante » sera « essentielle pour atteindre la neutralité carbone », promise pour 2050 à l'échelle du Royaume-Uni.

D'autres initiatives du même genre existent comme celle consistant à récupérer la chaleur générée par la ligne de métro Northern Line pour chauffer des foyers dans le quartier londonien d'Islington, ou encore la chaleur géothermique du sous-sol dans les anciennes mines du nord-est de l'Angleterre pour chauffer la ville de Durham.

