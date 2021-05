"Le risque pèse d'une mise en cause permanente de la responsabilité des entreprises par la société civile", Noëlle Lenoir et Dominique de la Garanderie

En France, les entreprises sont soumises à un devoir de vigilance renforcé sur leurs activités et celles de leurs partenaires depuis 2017. Alors qu'un texte européen se profile pour accroître encore les obligations en la matière, Noëlle Lenoir, avocate et ancienne ministre des Affaires européennes, et Dominique de la Garanderie, avocate, livrent quelques conseils de prudence aux acteurs du BTP.