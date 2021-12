Le Rheu : inauguration du nouvel espace scientifique du lycée Théodore-Monod

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Le lycée Théodore-Monod, dans la commune du Rheu, vient de se doter d’un nouveau bâtiment dédié à la science.

Le nouvel espace scientifique du lycée Théodore-Monod, situé au Rheu (Ille-et-Vilaine), a été inauguré le mardi 14 décembre en présence de quelques élus et d’élèves. Le bâtiment, dont la construction a été assurée par SemBreizh, s’étend sur une surface de 2 300 m² et se répartit sur deux niveaux. Il comprend dix salles de sciences équipées (cours, travaux pratiques et laboratoire), deux salles de préparation ainsi qu’un pôle consacré aux biotechnologies.

Cette infrastructure, conçue par DDL Architectes (Ille-et-Vilaine), se veut sobre et écologique. Elle est dotée, entre autres, de trois puits de lumière permettant d’éclairer les larges couloirs de circulation et le hall afin de réduire les dépenses énergétiques. La végétalisation a également été mise en avant durant la construction. À l’intérieur se trouvent deux parterres agrémentés de plantes grimpantes qui constitueront à terme un mur végétal sur toute la hauteur du bâtiment. L’extérieur est, quant à lui, équipé d’un cloître paysager offrant aux élèves et au personnel un espace de détente.