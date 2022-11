Le retrait d'un permis de construire, même illégal, est soumis à procédure contradictoire

Le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI) rapporte qu'une commune, qui a délivré un permis de construire, s'est rendu compte de son illégalité quelques jours avant l'expiration du délai de trois mois permettant le retrait pour ce motif. Pour procéder au retrait dudit permis, elle doit, au préalable, mettre en œuvre une procédure contradictoire afin que le pétitionnaire puisse faire valoir ses observations. Mais le délai minimum laissé au pétitionnaire pour ce faire conduira au dépassement (dans ce cas) du délai des trois mois alloué pour le retrait. Le parlementaire demande donc au gouvernement comment la commune peut agir dans cette situation.

Une procédure contradictoire obligatoire....

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle que pour retirer une autorisation d'urbanisme, même illégale, une commune doit respecter "un délai incompressible de trois mois" comme prévu par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme, et mettre en place une procédure contradictoire comme le fixent les articles L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Ces derniers précisent que " les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire, et ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations".

L'autorisation d'urbanisme étant une décision créatrice de droit, son retrait est donc soumis à cette procédure contradictoire qui "ne suspend cependant pas le délai de retrait de trois mois", insiste l'exécutif.

...dans un délai suffisant

En outre, la jurisprudence considère de manière constante qu'une décision de retrait d'une autorisation d'urbanisme est illégale si le titulaire n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations (CE, 23 avril 2003, n° 249712, "Sté Bouygues Immobilier").

En revanche, "une fois le délai de trois mois expiré, le maire ne dispose pas d'autre prérogative pour retirer un permis, même illégal" énonce le gouvernement. "Seul un permis obtenu de manière frauduleuse peut être retiré sans délai, puisqu'il ne crée pas de droit acquis (CE, 16 août 2018, n° 412663, "Société NSHHD")".

QE n° 01757, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 10 novembre 2022