LE RÉSEAU VERT DU GRAND PARIS

Le musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes déroule un panorama des jardins publics, d'agrément et nourriciers de Paris et sa banlieue, du XIXe siècle à nos jours. Faisant l'interface entre le scientifique et le grand public, cette exposition ouvre la réflexion sur le rôle essentiel des paysagistes dans la fabrique du tissu urbain et révèle des enjeux écologiques, sociaux, mais aussi patrimoniaux.