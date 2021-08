Le réseau Tryba en forte expansion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Négoce matériaux Supprimer Tryba Supprimer Fenêtre Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après avoir clôturé l’année 2020 avec 17 ouvertures de points de vente et la reprise de neuf fonds de commerce, l’enseigne Alsacienne poursuit son maillage avec 21 magasins supplémentaire sur le premier semestre 2021.

Tryba se réjouit de ses performances. Dans un communiqué, l’enseigne spécialisée dans la menuiserie appartenant au groupe alsacien Atrya estime être sur « une très bonne dynamique actuellement. » La raison ? Elle « attire toujours autant les porteurs de projet et son concept s’affirme comme pérenne, ayant plus de 40 ans d’existence, gage de sécurité et de rentabilité. » Ainsi, elle référence actuellement 21 magasins en cours d’ouverture.

Inaugurations en pagaille

Dans le détail, Tryba va implanter son concept Espace-Conseil à Saint-Maur des Fossés (94), Lons-le-Saunier (39), Faulquemont (54), Chaumont (52), Seclin, Lille et Dunkerque (59), Maromme et Caudebec les Elbeufs (76), Laval (53), Châtellerault (37), Cherbourg (50) et Valence (26) ; des points de vente secondaire à Sézanne (77), Lambersart (59), Crest (26), Saint-Girons (09), Monistrol (43), Les Sables d’Olonne (85), Pontcharra (38). A cela s’ajoute, l’ouverture d’un Carré Tryba à Mayenne (53).

Encore des villes à conquérir

Ce premier bilan 2021 confirme la dynamique enregistrée en 2020. En effet, Tryba avait clôturé l’année avec 17 ouvertures de points de vente, soit deux de plus que prévu, et la reprise de neuf fonds de commerce. Cependant, l'enseigne ne souhaite pas s’arrêter là ! Elle ambitionne de s’implanter dans les villes suivantes, où des secteurs sont encore disponibles : Béthune (62) et Abbeville (80), Le Havre (76), Yvetot (76), Dieppe (76), Saint-Lô (50), Coutances (50) et Bayeux (14), Brest (29), Montfort-sur-Meu (35) et Redon (35), Pornic (44) et Les Herbiers (85), Loches (37), Niort (79), Bressuire (79), Cognac (16), Villeneuve-sur-Lot (47), Agen (47) et Mont-de-Marsan (40), Charleville-Mézières (08), Bar-le-Duc (55) et Epinal (88), Montluçon (03), Moulins (03) Roanne (42) et Aurillac (15), Nevers (58), Fontaine-les-Dijon (21), et Avallon (89)