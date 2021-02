Le réseau Aluminiers Agréés Technal célèbre ses 40 ans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Technal Supprimer France Supprimer Communication Supprimer Valider Valider

Pour célébrer le 40e anniversaire du réseau Aluminiers Agréés Technal, la marque du groupe Hydro propose une campagne commerciale à destination des particuliers.

En 2021, le réseau des Aluminiers Agréés Technal, le premier lancé dans l’univers des gammistes, célèbre ses 40 ans. A cette occasion, la marque du groupe Hydro organise toute au long de l’année une série d’actions de communication pour mettre ses partenaires professionnels à l’honneur.

Les festivités débuteront par une opération commerciale, les “40 jours anniversaire” chez ses 160 partenaires Aluminiers Agréés et dans les concessions Maisons de Lumière s’adressant aux particuliers. Du 6 mars au 15 avril prochains, les propriétaires ayant signé une commande de menuiseries chez un adhérent du réseau durant la durée de l’événement participeront* automatiquement à deux tirages au sort : l’un national pour tenter de gagner le remboursement de leur projet neuf ou rénové à hauteur de 10 000 € TTC ; l’autre au niveau régional pour obtenir une remise de 1500 € TTC dans chacun des quatre secteurs Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nord-Est et Sud-Est.

Pour soutenir l’animation Technal a adressé aux membres deux réseaux Aluminiers Agréés et Maisons de Lumière un kit de communication personnalisé composé de dépliants, posters, vitrophanies et MMS. En complément, la marque met également à disposition de multiples supports digitaux (campagne e-mailing, vidéos, messages sur les réseaux sociaux...) et de l’affichage urbain (4 x 3 et abribus) pour celles et ceux qui souhaitent renforcer la promotion de cette opération au niveau local. Le jeu-concours sera également relayé sur les réseaux sociaux de Technal via Facebook et Instagram.

À partir du 5 avril et jusqu’au 28 mai, une campagne audiovisuelle prendra le relais sur plusieurs chaînes de France Télévision pour accentuer la visibilité de la marque et des Réseaux dans tout l’Hexagone.