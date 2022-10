Le réemploi, entre histoire et actualité : une chaîne de production à développer

Pour les constructeurs de l'Antiquité, réemployer des matériaux ou des déblais n'était pas un acte militant mais un geste habituel et anodin. Les modes de construction traditionnels basés sur des matériaux simples et peu transformés facilitaient la démarche. Mais la mécanisation au XXe siècle va transformer ces ressources en déchets. Aujourd'hui, les impératifs écologiques, entre autres, et les enjeux politiques imposent au secteur de la construction de repenser le réemploi des matériaux.