Le réemploi en colloque à La Plaine Saint-Denis

«Réemploi : Une solution pérenne pour la construction? Regards croisés sur les enjeux et les contraintes de son utilisation en enveloppe et structure», tel est l'intitulé de ce colloque.

Si le réemploi se développe de plus en plus, son usage reste occasionnel et souvent limité aux aménagements intérieurs. Les normes actuelles le rendent complexe dès qu’il s’agit d’éléments structurels ou d’enveloppe. L’objectif de cet événement est de comprendre les freins rencontrés et de dessiner les solutions pour faciliter son usage.

Ce colloque sera l’occasion de partager avec différents professionnels, d’écouter leur vision et expériences du réemploi en architecture et de visiter le magasin de réemploi du chantier de réhabilitation et extension de l’école supérieure des Arts du cirque de l’Académie Fratellini à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

La journée sera agrémentée d’une chorégraphie circassienne, orchestrée par les apprentis de l’Académie.

Inscription obligatoire.

Académie Fratellini - 1-9 rue des cheminots 93210 La Plaine Saint-Denis (RER D à 3mn - RER B à 10mn).