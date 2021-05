Le réaménagement du parc des Rapides est prévu pour l’automne 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

La Ville de Chambly envisage de démarrer les travaux de réaménagement du parc des Rapides à l’automne prochain.

Le réaménagement du parc des Rapides, à Chambly (Oise), est un projet élaboré par le service des loisirs de la Ville et les architectes du groupe BC2. La municipalité avait lancé un sondage en ligne pour consulter sa population au sujet de ce projet. Environ 1 000 citoyens avaient participé à cette consultation. Le rapport de la concertation avait été remis aux membres de la table consultative municipale Sports et plein air, ainsi qu’aux élus du conseil municipal. Les habitants y évoquent leur souhait de préserver l’aspect naturel du parc.

À la suite des nombreuses considérations et commentaires des citoyens, les travaux, chiffrés à 600 k€, débuteront à l’automne 2021 pour une durée d’environ six semaines. Ils consisteront à rafraîchir les installations existantes dans le respect des attentes formulées par les résidants. Concrètement, les interventions porteront sur la réfection des sentiers qui permettent d’accéder au parc et sur l’ajout de mobilier urbain. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera également améliorée. Quant aux aires de repos et de jeux libres, elles seront préservées.