Le quitte ou double, la nouvelle procédure pour attribuer les marchés publics

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marchés publics Supprimer France Supprimer Passation de marché Supprimer Valider Valider

La Direction des affaires juridiques de Bercy a surpris tout le monde en dévoilant, en ce mercredi des sandres, une nouvelle procédure de passation des marchés publics. Décryptage.

Le timing peut paraître surprenant, mais en coulisse, on se félicite de l’opération. « Pour nous, c’est le moment idéal. Alors que les acheteurs sont en train de décrypter les nouveaux CCAG, voilà que nous dévoilons une procédure qui va bouleverser les règles du jeu », avance, non sans bouder son plaisir, Olive, un agent de Bercy.



Il faut bien avouer que depuis quelque temps, le droit de la commande publique s’enlisait dans une certaine routine. « La demande d’innovation est réelle. À Lyon par exemple, la cellule d'information juridique des acheteurs publics a reçu des centaines de demandes en ce sens », complète Olive. Mais à quoi ressemble cette nouvelle procédure ? Le Moniteur dévoile en exclusivité des éléments de réponse.



Les entreprises ont les clés en main

Tout le travail de préparation de l’achat reste identique. L’acheteur identifie un besoin, le qualifie, et après une phase de sourcing, lance son marché. Il reçoit ensuite les offres, puis les classe en fonction des critères qu’il a au préalable choisis. Arrive alors un moment clé : l’attribution du marché.



L’acheteur dévoile à l’ensemble des candidats le nom de l’attributaire pressenti. Ces derniers disposent alors de 20 minutes pour utiliser le désormais « quitte ou double ». Si un candidat décide de jouer son va-tout, alors il affronte l’attributaire désigné dans un duel imaginé par l’acheteur. En cas de victoire, il devient le nouveau titulaire, mais en cas de défaite, il ne pourra plus candidater à un quelconque marché public pendant deux mois.



« Cette nouvelle stratégie d’achat ne manque pas de piquant. Les acheteurs devront faire preuve d’agilité et d’imagination dans le choix du duel ». Mais pas d’inquiétudes, le haut conseil des achats travaille sur un guide pratique contenant un faisceau d’indices pour les aider. Côté entreprises, le risque devra être mesuré. En outre, un candidat classé en dernière position peut avoir un fort intérêt à tenter « un quitte ou double ». Il lui faudra mettre le turbot.

Les acheteurs satisfaits

Les acheteurs publics accueillent la nouvelle avec enthousiasme. « Voilà une mesure qui devrait accroître l’attractivité des achats publics et doper l’accès des PME aux marchés », assure A.L., vice-président de l’Association de la commande publique. Et les idées de duels fleurissent déjà. « On pourrait demander aux deux entreprises qui s'affrontent de donner une estimation à l’euro près du marché. Celle qui se rapproche le plus de notre estimation devient alors attributaire. »

#jeudiphoto

À l'occasion de la #journeeinternationaleduchat, découvrez Olive, le chat qui a élu domicile à Bercy depuis vingt ans !

Retrouvez plus de photos des coulisses du ministère sur notre compte Instagramhttps://t.co/0Vh9LkrHmT pic.twitter.com/4laxTfZsuc — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) August 8, 2019