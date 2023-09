Le PVC haute qualité selon Mister Menuiserie

Pour les fenêtres, comme pour la plupart des produits techniques de la maison, il est souvent question de compromis : une qualité premium, un prix attrayant ou un service sans faille ? Pas chez Mister Menuiserie ! Le groupe, créé en 2010, propose des solutions performantes, produites en France, au meilleur rapport qualité-prix, assorties d’un service client à l’écoute et sur-mesure.

Fenêtres et performances

De la conception à la livraison, les experts Mister Menuiserie accompagnent les clients particuliers comme professionnels avec pour mot d’ordre : simplifier l’achat et garantir la confiance.

Réaliser des économies d’énergie, améliorer l’isolation phonique, le niveau de sécurité ou encore l’esthétique d’un bien… il existe plusieurs raisons d’investir dans des fenêtres PVC. Pour optimiser cet achat, le groupe Mister Menuiserie offre les meilleures caractéristiques du marché, telles que des profilés dotés de 11 chambres d’isolation en nid d’abeille pour lutter contre les ponts thermiques, un vitrage 4/20/4 avec intercalaire limitant les déperditions de chaleur ou encore une étanchéité parfaite assurée par la poignée (inviolable depuis l’extérieur)… sans oublier l’oscillo-battant installé de série sur tous les modèles.

Ce savoir-faire ultra pointu est proposé, à titre d’exemple, à partir de 250 € pour une fenêtre PVC sur-mesure 1 vantail de la gamme Confort… Valoriser son patrimoine n’a jamais été aussi accessible et durable !

Côté esthétique, il est à noter que Mister Menuiserie permet de personnaliser de nombreuses options (coloris extérieur, parclose plate ou galbée, type de vitrage, avec ou sans volet roulant…) ou encore d’inclure des accessoires tels que les grilles de ventilation afin d’adapter les fenêtres à différents types d’architecture et de préférences en termes de design. Enfin, pour couronner le tout : l’entretien, quasi nul, se limite à un simple coup d’éponge.

Un savoir-faire français valorisé

Garanties 10 ans, les fenêtres PVC de Mister Menuiserie bénéficient d’une haute qualité de fabrication française, synonyme de performances en matière d’isolation thermique et phonique, d’étanchéité à l’eau et à l’air, de design et de respect de l’environnement. Pour le groupe, cette notion de made in France correspond à un double engagement responsable, valoriser le marché du travail à l’échelle de notre territoire, ainsi que de limiter l’impact environnemental du transport.

Au service de ses clients, Mister Menuiserie propose dans l’ensemble de ses 150 points de vente et en ligne un accompagnement complet. Chantier de rénovation ou construction neuve, bricoleur amateur ou novice, le parcours est fait pour guider chacun étape et pour concrétiser chaque projet. Conseils sur-mesure et service optimal, facilités de paiement, promotions régulières… Mister Menuiserie place définitivement la satisfaction au cœur de son expérience client.

¹source : TBC Innovations

