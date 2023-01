Le punchout, la nouvelle tendance des entreprises

Le fonctionnement du punchout

Voici comment fonctionne le punchout. Tout d’abord, l’acheteur doit se connecter sur l’interface de son système d’e-procurement. Cette connexion lui permet de consulter l’offre des produits disponibles et préalablement négociés. Ergonomique et sur-mesure, l’interface punchout est très pratique. L’acheteur parcourt le site marchand de son fournisseur, sélectionne les produits recherchés et les enregistre dans un panier. Après avoir validé son panier, le système le rapatrie automatiquement vers la solution d’achat de son entreprise sous la forme d’une « demande d’achat ». C’est cette opération qui donne son nom au catalogue punchout. Enfin, après avoir suivi la procédure de validation en vigueur dans l’entreprise, la demande d’achat se transforme en commande et peut alors être envoyée au fournisseur.

Quels sont les types de punchout ?

Il existe trois différents types de punchout. Le premier est connu sous l’appellation fichier CIF. Le CIF est un type de fichier disponible uniquement en format numérique. Les entreprises s’en servent pour la communication électronique de leurs catalogues de produits ou de services. Le fournisseur met ainsi à la disposition de son client l’offre de produits et les tarifs pratiqués. Ces données sont statiques et leur modification peut se faire manuellement.

Le cXML et le punchout OCI sont deux autres catalogues régulièrement utilisés par les entreprises en procédure punchout. Ces deux normes assurent la connexion entre la plateforme et le système e-procurement. De nombreux utilisateurs ont recours au cXML. Quant à l’ERP SAP, son utilisation intervient dans le cadre d’une procédure en punchout OCI.

Le level 2 punchout catalog est la dernière catégorie de punchout. C’est une combinaison entre votre plateforme e-commerce et un catalogue fournissant des informations identiques à celles du CIF. Fournir de ce fichier supplémentaire aux acheteurs renforce leur accessibilité au site web du fournisseur via deux méthodes.

La première option permet à l’acheteur de sélectionner son fournisseur avant d’accéder à son site web pour faire des achats. La seconde option donne la possibilité à l’acheteur de rechercher des articles directement sur sa propre solution d’achat. Une fois que c’est fait, il suffit d’un clic sur le produit concerné pour que l’acheteur soit renvoyé sur la page correspondante sur le site du fournisseur.

Quels sont les besoins auxquels répond le punchout ?

Dans une entreprise, le punchout répond à des besoins multiples. L’optimisation de l’expérience client est une exigence des fournisseurs B2B face à l’arrivée massive de gros volumes de commandes. Le punchout permet de gérer facilement une palette de produits plus élargie. Le gain en efficacité est plus significatif quand vous utilisez ce type de catalogue dynamique dont la mise à jour se fait en temps réel. De plus, vous bénéficiez d’une économie de temps dans la mise en œuvre des différentes opérations.

Punchout2go a réalisé une étude en 2021. Ce document estime à 97 % le nombre de clients B2B qui seraient prêts à effectuer un achat via une plateforme de vente en ligne ou une boutique e-commerce en libre-service. Toujours selon la même source, seuls 30 % d’acheteurs veulent commercer avec des personnes physiques. Si de plus en plus de personnes apprécient les achats en libre-service, force est de constater que cette tendance est en hausse depuis la survenue de la pandémie de la Covid-19.

Quelques avantages du punchout

Parmi les nombreux avantages du punchout figurent en bonne place la réduction des coûts, la limitation des erreurs, l’optimisation de la précision, l’optimisation de l’expérience client et le gain de productivité.

En utilisant un processus automatisé et en réduisant les coûts de la main-d’œuvre, le punchout permet aux entreprises de faire des économies sur les marchandises. Par ailleurs, les procédures punchout n’impliquent aucun frais de publication ou de maintenance du catalogue. Tout est à la charge du fournisseur, car c’est ce dernier qui s’occupe de la mise à jour de ses catalogues. Par ailleurs, les catalogues punchout réduisent les risques d’erreurs lors des opérations de maintenance.

L’optimisation de la précision des commandes est l’autre avantage du punchout. Cela va sans dire, quand on traite les commandes de façon manuelle, quelques risques d’erreurs subsistent. Elles peuvent altérer les résultats attendus et même engendrer des pertes. Il s’agit notamment d’erreurs de prix, de doublons, d’omissions, de produits mal configurés et même d’erreurs impactant le calendrier de livraison ou la quantité.

Sur un catalogue punchout, le traitement de ces données est automatisé. Ce qui permet de garantir leur exactitude et leur disponibilité en temps réel, aussi bien pour le vendeur que pour l’acheteur.

Contenu proposé par RS ONLINE