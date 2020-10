Le promoteur vosgien Les Constructeurs du Bois entre en bourse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vosges Supprimer Construction bois Supprimer Immobilier Supprimer Promoteurs immobiliers Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de l'habitat intergénérationnel en bois va faire son entrée sur le marché Euronext Access le 19 octobre prochain.

Créée en 2011 à Epinal (88), Les Constructeurs du Bois (LCB) est un "éco-promoteur immobilier"spécialisé dans la construction en bois de maisons médicales et de résidences services seniors dans des zones de densité moyenne, faiblement urbanisées ou rurales.

Plus récemment, la société qui a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 3,9 M€ (en hausse de 70% par rapport à 2018), s'est lancée dans la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels, avec un premier projet soutenu par l’ADEME, sur une ancienne friche industrielle à Epinal.

Particulièrement confiante dans ses perspectives de développement (LCB anticipe un chiffre d’affaires de 7,5 M€ en 2021 et dispose d’un pipeline de plus de 20 000 m² reposant sur 25 projets en cours de développement pour un volume d’activité proche de 60 M€), le groupe a décidé d’entrer en bourse, par cotation directe sur Euronext ACCESS afin de renforcer sa notoriété auprès des fournisseurs et partenaires (collectivités locales et bailleurs) et de faciliter son déploiement commercial, majoritairement dans le Grand Est de la France.

160 000 actions

Dans un second temps, LCB envisage de faire appel aux investisseurs et au marché afin de financer sa croissance.

Le 19 octobre, un maximum de 160 000 actions seront donc mises en vente par les principaux actionnaires (CFD CAPITAL et M. Christophe Baudon se sont engagés à conserver 90% des titres qu’ils détiendront à l’issue de la première cotation, pendant une période de 12 mois) au cours unitaire de 1,50 €, soit un total de 240 000€.

La capitalisation boursière d’entrée en bourse de LCB sera ainsi de 6 M€.