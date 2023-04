Le projet Spirou, un petit pas vers la massification du réemploi

Démarré fin 2022, le projet "Sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifié" (Spirou), financé par l’Ademe et porté par des acteurs du secteur, a pour but de poser les fondements de l’assurabilité des matériaux issus du réemploi. Dix typologies de produits ont été sélectionnées.