Le projet du Contournement Ouest de Montpellier est désormais reconnu d’utilité publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Environ 230 M€ seront nécessaires à l’aménagement du Contournement Ouest de Montpellier.

Dans les cartons depuis une vingtaine d’années, le projet du Contournement Ouest de Montpellier (COM) franchit une nouvelle étape. Le 2 septembre 2021, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement du COM sur environ 6 km, qui reliera l’A750 à l’A709 dans l’Hérault.

Les expropriations nécessaires à l’exécution des travaux seront réalisées dans un délai de cinq ans, à compter de la publication de l’arrêté, soit la déclaration d’utilité publique du dossier. Les communes de Juvignac, Saint-Jean Vedas et Montpellier (Hérault), touchées par ce chantier, ont jusqu’en 2026 pour adapter leurs plans locaux d’urbanisme.

Ce projet, porté par l’État et les collectivités partenaires, a pour objectif de désengorger les voies à l’ouest de Montpellier. Dans ce secteur, les avenues de la Liberté et du Colonel-Pavelet sont quotidiennement saturées, puisqu’elles assurent les liaisons nord-sud, en plus de l’accès ouest. Cette opération, estimée à environ 230 M€, est financée à hauteur de 44 % par l’État et de 56 % par les collectivités territoriales concernées.