Le projet « Dolce Via » fera émerger plus de 500 logements à Nice

Le projet « Dolce Via », mené par BNP Paribas Immobilier à Nice, sera réalisé sur le site de l’ex-Comptoir métallurgique du littoral.

À Nice (Alpes-Maritimes), BNP Paribas Immobilier a engagé un programme immobilier baptisé « Dolce Via » : il comprend la construction de 520 logements (dont 141 appartements sociaux pour Côte d’Azur habitat) dans les quartiers est de la ville, sur le site de l’ex-Comptoir métallurgique du littoral (ex-CML). Il inclut aussi 2 600 m² de commerces, dont un supermarché Lidl, situé non loin du site, un groupe scolaire et environ 600 places de stationnement. Cette opération fait partie des projets de renouvellement urbain de cette partie de Nice. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre d’une démarche « quartiers durables méditerranéens » niveau bronze.

Le projet « Dolce Via », signé par les deux agences d’architecture niçoises In Situ-Sophie Nivaggioni et Atelier Jean-Paul Gomis, consiste en la construction de cinq îlots d’habitations. Ces résidences aux lignes contemporaines iront du R+4 au R+8, tandis que les appartements seront soit des studios, soit des duplex en attique (appartements situés au sommet d’un immeuble ou en étage inférieur, caractérisés par une grande terrasse). Certaines toitures seront aménagées en espaces verts et de détente.

L’achèvement de la totalité du projet est prévu pour 2025.