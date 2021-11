Le projet de modernisation du site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est en phase de concertation publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Concertation Supprimer SNCF Réseau Supprimer Valider Valider

La concertation publique portant sur la modernisation du site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge prendra fin en janvier 2022.

Du 15 novembre 2021 au 18 janvier 2022, SNCF Réseau mène une concertation publique pour informer les usagers du RER C du nouveau projet de modernisation du site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Rappelons que ce site joue un rôle important dans la circulation ferroviaire du sud de l’Île-de-France. En effet, plus de 400 trains, parmi lesquels des RER C et des trains rapides comme les TER, y passent quotidiennement.

L’opération entend ainsi améliorer la régularité des RER C, rendre possible l’augmentation des RER dans le Val d’Orge (Essonne) et optimiser les conditions d’exploitation du site ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Pour cela, SNCF Réseau prévoit de nombreux aménagements au niveau du plan des voies et des postes de signalisation. À cela s’ajoute la suppression du passage à niveau d’Essonville, appelé aussi « PN23 ».

La concertation a pour but d’informer les habitants de Brétigny-sur-Orge et du Val d’Orge, mais aussi de recueillir des contributions sur les aménagements urbains liés à la suppression du passage à niveau, qui permettront au maître d’ouvrage d’enrichir les études qui suivront cette concertation. Une fois cette dernière close, une enquête publique sera menée en 2023 avant le début des travaux, programmé pour 2025.