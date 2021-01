Le projet de la marina de L'Isle-Adam aboutira en septembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La plus grande marina de l’Île-de-France sera enfin livrée cet été.

La marina de L’Isle-Adam (Val-d’Oise) est le plus grand port fluvial de plaisance de l’Île-de-France. Elle fait l’objet d’un projet de développement d’un nouveau quartier lancé depuis 2010 par la Ville. « Il reste beaucoup de finitions, une aire de jeux le long de l’Oise, un parking, la voirie intérieure et l’avenue Paul Thoureau à terminer » a expliqué Sébastien Poniatowski, maire de L’Isle-Adam. L’opération est confiée à Eiffage Aménagement, spécialiste de l’urbanisme durable à Vélizy-Villacoublay. L’inauguration de la marina est prévue en septembre 2021 après la construction d’un immeuble de logements collectifs et de 2 locaux qui accueilleront soit une boulangerie, soit un magasin de prêt-à-porter.

L’objectif du projet est de renforcer l’attractivité économique de la commune tout en préservant la biodiversité. La future marina de L'Isle-Adam offrira 110 nouveaux anneaux capables d’accueillir des bateaux de 6 à 20 m. Elle s’équipera également d’un cabinet médical, d’un restaurant, de plusieurs commerces et d’une auto-école. À terme, l’ensemble devrait attirer plus d’un millier d’habitants en plus.