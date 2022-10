Le projet de la ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur déclaré d'utilité publique

Le projet LNPCA (Ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur) vise à mettre en œuvre un réseau express métropolitain (REM) ferroviaire, qui doit contribuer au report modal de la voiture vers le train dans la région et améliorer les déplacements du quotidien dans les métropoles de Marseille, Toulon et de la Côte d’Azur : noeuds ferroviaires désaturés, gares multimodales, services cadencés, plus grande régularité des trains.

Cinq mois après la fin de l'enquête publique, le projet a reçu sa déclaration d'utilité publique pour ses phases 1 (construction d'une gare près de l'aéroport de Nice, ouverture d'un RER toulonnais et des aménagements à Marseille) et 2 (aménagements entre Cannes et Nice et le percement d'un tunnel sous Marseille).

Le financement de ces deux phases, estimées à 3,5 milliards d'euros, avait fait en avril 2022 l'objet d'un accord entre le gouvernement et des collectivités locales de Provence-Alpes-Côte d'Azur: 40% de la somme doivent être apportés par l'Etat et 40% par les collectivités, les 20% restants devant être demandés à l'Europe.

Les deux maîtres d’ouvrage, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions vont donc pouvoir engager la réalisation des études opérationnelles qui conditionnent le lancement des premiers travaux.