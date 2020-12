Le projet d’extension du centre E.Leclerc de Trie-Château est rejeté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Centre commercial Supprimer Valider Valider

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) de l’Oise n’approuve pas le projet d’agrandissement du supermarché E.Leclerc.

Le projet d’extension du supermarché E.Leclerc de Trie-Château a été retoqué par la CDAC de l’Oise. Cette entité a rendu un avis défavorable au groupe le 25 novembre 2020. Porté par la société Tradis, ce programme immobilier prévoyait l’agrandissement d’un ensemble commercial d’une surface de 7 772 m² pour atteindre près de 20 000 m². Cette extension devait se traduire par la création de neuf cellules commerciales s’étalant sur 11 650 m² d’espaces de vente.

Les élus isariens ont donné leurs feux verts pour la réalisation du projet, mais ce n’était pas le cas de ceux de l’Eure. Pour rappel, le centre E.Leclerc est le voisin direct de la zone de chalandise de Gisors (Eure). La CDAC affirme en effet que : « le projet manque de maturité et qu’il risque de compromettre l’équilibre commercial et économique du bassin de vie de Gisors ». Elle estime également que l’opération s’opposerait à l’objectif « zéro artificialisation nette » et que sa surface serait trop grande.