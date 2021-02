Le projet Clos Hédonia sera livré en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’ancienne gendarmerie de la commune de Plaisir fera place à de nouveaux logements en 2022.

Le promoteur Crédit Agricole Immobilier démarrera les travaux du projet Clos Hédonia dans la commune de Plaisir (Yvelines) vers fin mars 2021. La livraison est prévue pour le 4e trimestre 2022. Pour rappel, la réalisation de ce programme a été retardée par les recours des riverains qui ont été finalement refusés. « La justice nous a donné raison jusqu’au bout », remarque Cyril Stchouroff, le directeur territorial Île-de-France Ouest de Crédit Agricole Immobilier.

Le projet Clos Hédonia prévoit la construction de nouveaux logements sur l’ancienne gendarmerie, à Plaisir (Yvelines), à l’angle des rues René-Bazin et Marc-Laurent. Il donnera naissance à 81 appartements répartis sur trois bâtiments.

Le bâtiment en meulière de la gendarmerie sera conservé et fera l’objet d’une rénovation pour accueillir 9 nouveaux appartements. Les logements de fonction seront, par contre, démolis et feront place à deux immeubles totalisant 72 logements, dont 41 seront vendus à Antin Résidences, bailleur et partenaire régulier du promoteur.