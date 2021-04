Le programme immobilier « Les bosquets de Versailles » sera livré en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

La future résidence « Les bosquets de Versailles », de Nacarat, disposera de 55 nouveaux logements.

Le promoteur Nacarat prévoit de donner vie à un programme immobilier baptisé « Les bosquets de Versailles ». La future résidence sera installée sur l’avenue de Paris, à Versailles (Yvelines), entre l’impasse Saint-Henri et la résidence de la Roseraie. Ce projet, conçu par l’architecte Christophe Chaplain, proposera 55 logements, allant du studio aux six pièces, et quatre maisons individuelles, ainsi qu’un parking souterrain de 59 places. La livraison du projet est attendue au premier trimestre 2024.

L’opération va s’organiser autour de trois séquences urbaines. Un premier bâtiment en R + 3 + combles, doté de 33 appartements, dont 17 sociaux, verra le jour côté avenue de Paris. Au centre de la façade se trouvera un porche permettant d’accéder aux trois petits immeubles en R + 2 + combles de la résidence. Ces bâtiments proposeront en tout 18 appartements. Les quatre maisons individuelles de 110 à 137 m² de l’opération seront installées au fond de la parcelle.

Christophe Chaplain utilisera des matériaux nobles comme la pierre de calcaire ou la pierre de meulière concassée pour la façade et l’ardoise naturelle pour la toiture. Outre les logements, l’opération prévoit d’aménager des jardins avec des plantations constituées d’essences locales. L’idée est de créer une lisière boisée en périphérie, en dessinant des cheminements qui desserviront les maisons et les immeubles.