Le programme FeeBat renouvelé jusqu'en 2025

Financé par les CEE, ce programme vise à former les professionnels à la rénovation énergétique.

Objectif : la montée en compétences de l'ensemble des professionnels du bâtiment en matière de rénovation énergétique. C'est la vocation du programme FeeBat, qui vient d'être renouvelé jusqu'au 31 décembre 2025. Trois axes ont été retenus : la formation des enseignants et formateurs de la formation initiale; la formaiton continue, en faisant évoluer les modules existants pour les adapter aux évolutions réglementaires et enfin l'intégration approfondie du programme FeeBat dans son écosystème, en développant des synergies avec d'autres dispositifs. Le premier axe est porté par l'Agence Qualité Construction (AQC) et les deux autres par l'ATEE. Cette nouvelle période du programme FeeBat est financée par EDF, Siplec (entité d'E.Leclerc) et Distridyn (filiale pétrolière de Casino et Cora).