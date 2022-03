«Le produit final doit être conçu pour pouvoir entrer dans la boucle de l’économie circulaire», Christina Raab, directrice du Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Avec plus de 700 entreprises participant à la certification, 1500 certificats délivrés et plus de 10 000 produits certifiés dans le secteur du bâtiment (mais aussi au sein des univers textile, cosmétique, automobile, électronique grand public, décoration intérieure, produits ménagers, papier, emballages et polymères), le "cradle to cradle" s'impose peu à peu comme la norme de référence pour les produits intégrant l'économie circulaire.