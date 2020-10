Le prix de l’art urbain défriche la régénération des franges

« La régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages» mobilisera les candidats à la 24ème édition du prix national Art urbain. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre publics ou privés peuvent déposer leur candidature jusqu’au 10 décembre, via le site de l'organisateur. Si les conditions sanitaires le permettent, la remise des prix aura lieu le 10 février à la Grande arche de la Défense.