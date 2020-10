Un pont imprimé en 3D verra le jour à Aubervilliers

L’annonce a été faite par l’entreprise Freyssinet le jeudi 15 octobre 2020 sur les réseaux sociaux. Le premier pont français entièrement imprimé en 3D verra le jour à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour les Jeux Olympiques de 2024.

Destiné aux piétons, il mesurera 40 m de long et il permettra de franchir le canal Saint-Denis depuis la rue Pierre Larousse (rive gauche) jusqu’au quai Gambetta (rive droite).

Cette solution - une première pour la France - a été choisie dans le cadre d’un partenariat d’innovation en conception/réalisation qui regroupe les entreprises Freyssinet, XtreeE, Lavigne & Chéron Architectes, Quadric et LafargeHolcim.

En optant pour cette solution, le groupement anticipe d’importantes économies de matériaux. Selon ses estimations, le recours à l’impression 3D permettrait de réduire de 60% les quantités de béton utilisées et de minimiser les volumes.

Joint par le Moniteur, Freyssinet a indiqué que le projet entrait dans une phase de développement de 15 mois, qui « vise à affiner les hypothèses pour le dimensionnement et à poursuivre l’optimisation du processus d’impression 3D, avec de multiples essais et caractérisations sur le béton imprimé ».

A l’issue de cette première phase, un point d’étape sera réalisé avant de décider de déclencher la deuxième phase, qui couvrira en particulier l’exécution des travaux. Si elle est acceptée, celle-ci durera 26 mois entre octobre 2021 à décembre 2023.

« L’application de la nouvelle technologie de l’impression 3D sur une passerelle serait une avancée majeure : elle repousserait les limites du béton, et ouvre le domaine des ouvrages d’art à cette technique », a commenté l’entreprise.

Un ouvrage complexe

Selon les informations communiquées au Moniteur, la passerelle imaginée pour le franchissement du canal Saint-Denis, d’une longueur de 40 m pour 5 m de large:

• Pour le franchissement à proprement parler, une travée précontrainte sera fabriquée à partir de voussoirs réalisés en Bfup imprimés et coulés. Sa portée sera de 44 m.

• Les pièces plus massives et/ou sans nécessité de performances mécaniques élevées (fondations des culées, piles et chevêtres, volées des escaliers et fondations superficielles…) seront en béton bas carbone,

• Enfin, pour les rampes d’accès, les concepteurs ont choisi de recourir à un maximum de bois.