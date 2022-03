Le premier label immobilier bas carbone européen lancé au Mipim 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer BBCA Supprimer Covivio Supprimer BNP Paribas Real Estate Supprimer Europe Supprimer Mipim 2022 Supprimer Valider Valider

BNP Paribas Real Estate et Covivio font partie des huit acteurs de différents métiers impliqués. Bureaux, hôtels et logements seront ciblés en priorité.

Objectif neutralité carbone d’ici 2050. C’est la raison d’être du premier label immobilier bas carbone pan-européen, qui sera lancé au Mipim, du 15 mars au 18 mars à Cannes, ont annoncé ce lundi 14 mars les membres fondateurs.

La France bien représentée

Les entreprises impliquées sont les suivantes :

- BNP Paribas Real Estate, qui offre une large gamme de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier (promotion, transaction, conseil…), est présent depuis 2010 en Europe centrale, depuis 2012 aux Pays-Bas…

- Le développeur BPI Real Estate, du groupe industriel belge CFE, est présent en Belgique, au Luxembourg et en Pologne.

- La foncière française Covivio est également présente en Allemagne, son premier marché, et en Italie.

- Le gestionnaire d’actifs immobiliers Generali Real Estate est implanté dans les principales villes européennes.

- La société de gestion de fonds d’investissement immobilier Icamap est présent en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

- L’investisseur Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, rayonne de la France à l’Allemagne, en passant par l’Italie, l’Espagne…

- L’investisseur immobilier commercial NSI est coté en bourse aux Pays-Bas.

- Le groupe de promotion immobilière WO2-Woodeum, spécialisé dans le résidentiel collectif via sa filiale Woodeum, et le tertiaire sous la bannière WO2, est implanté en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

Commission scientifique

Ces acteurs vont s’appuyer sur l'association française BBCA. « Une commission scientifique a été mise en place pour assurer une approche indépendante. Co-pilotée par Artelia et Elioth by Egis, la commission rassemble une équipe d’experts en Analyse du Cycle de Vie (ACV) et stratégies de décarbonation de l’immobilier. La méthodologie européenne devrait être développée d’ici l’été 2022, permettant aux premiers bâtiments exemplaires en Europe de demander le label d’ici la fin de l'année », lit-on dans le communiqué.

Les bureaux, les logements et les hôtels seront ciblés dans un premier temps.

« La mise en œuvre des meilleures pratiques en termes de construction et exploitation bas carbone permet de réduire l'empreinte carbone d’un bâtiment de 30 à 50%, selon le niveau du label, par rapport aux méthodes de construction traditionnelles », assurent les entreprises partenaires.

Le secteur immobilier est le premier émetteur de CO² avec 39% des émissions mondiales.

