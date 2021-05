Le pôle gare de Juziers en chantier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le pôle gare de Juziers aura un nouveau visage d’ici quelques mois.

Le chantier de réaménagement du pôle gare de Juziers (Yvelines) suit son cours. Démarrés le 26 avril 2021, les travaux ont pour objectif de favoriser les circulations douces, d’améliorer le confort des usagers, de simplifier les accès et de diversifier l’offre de stationnement. Ils vont encore durer quelques mois. Le coût global de l’opération s’élève à 774 k€, financé conjointement à 54 % et 46 % par la Communauté urbaine Grand-Paris-Seine & Oise (GPS & O) et Île-de-France Mobilités.

Ce projet prévoit, entre autres, la création d’un plateau surélevé sur le parvis pour une meilleure protection des piétons. Il ambitionne par ailleurs d’améliorer l’accessibilité de la gare, par la mise en place de quais et d’abribus conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et de faciliter l’arrivée des passagers (à pied, à vélo, en bus ou en voiture) en revoyant certains accès. L’aménagement des stationnements vélo (arceaux abrités) avec station de gonflage, l’implantation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et la réfection du parking sud s’ajoutent à ce projet.