Le Pôle EVA-aDig lance de nouvelles formations pour répondre aux enjeux sociétaux

Le Pôle de formation Environnement, ville et architecture en Ile-de-France (EVA)-aDig propose de nouvelles formations en lien avec l’actualité à destination de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage publique et privée, des entreprises du BTP et de l’industrie. Au menu : économie circulaire, nouveaux CCAG, ou encore « climat, carbone et construction ».

« Bâtir et aménager écoresponsable », « Maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine », « Expertises digitales »… Ce sont les axes de la nouvelle offre de formation du Pôle de formation Environnement, ville et architecture en Ile-de-France (EVA)-aDig, qui engage une nouvelle dynamique pour développer de nouveaux projets, plus ouverts à l’ingénierie, à la maîtrise d’ouvrage et aux constructeurs.

Pour mémoire, cet organisme, spécialisé dans la formation continue des acteurs de la création et de la transformation des milieux habités pour accompagner la mutation des villes et des territoires, s’adresse à tous les professionnels de la maîtrise d’œuvre, de la maîtrise d’ouvrage publique et privée, des entreprises du BTP et de l’industrie.



Le Pôle EVA a d’ailleurs fusionné, en 2021, avec aDig, centre de formation aux expertises digitales. « Il nous a semblé, dans le contexte de la réforme et de la professionnalisation des organismes de formation avec notamment l’exigence de la certification Qualiopi au 1er janvier 2022, que ce rapprochement était nécessaire, explique Alain Bretagnolle, président du Pôle de formation EVA-aDig. Cette fusion nous permet de développer notre offre et nos activités, mais également de toucher de nouveaux publics. »



Climat, carbone, économie circulaire

Autres axes des nouvelles formations lancées par l’organisme : « L’entreprise de maîtrise d’œuvre » et « Les jeux d’acteurs – études de cas ». L’objectif des programmes : permettre aux professionnels de l’architecture et de l’aménagement d’acquérir les compétences et expertises exigées par les évolutions réglementaires et sociétales, mais aussi de promouvoir leur savoir-faire, ainsi que de confronter leurs expériences.



Le Pôle EVA-aDig, qui a récemment renforcé ses équipes de formateurs, propose ainsi, en lien avec l’actualité, les sessions de deux jours « Climat, carbone et construction » et « Construire avec une économie circulaire : écoconception et bas carbone ». Parmi les autres thèmes figurent « Connaître les matériaux de structure et prolonger leur durée de vie », et « Nouveaux CCAG : Travaux et maîtrise d’œuvre ».



Nouveau site Internet

Sur le registre du numérique, les professionnels du secteur pourront suivre des cycles d’une journée sur la mise en place d’une démarche de BIM-gestion exploitation maintenance ou d’une démarche de smartbuilding et de patrimoine digital. Ils pourront aussi, sur deux jours, s’initier au CIM (city information modeling management).



Autre nouveauté : le Pôle EVA-aDig propose un site Internet enrichi, plus intuitif et ergonomique. Les internautes trouveront notamment des capsules-vidéos donnant la parole à des formateurs et à des professionnels. L’organisme relancera enfin, en début d’année prochaine, ses cycles de conférences de soirées débats. Au programme : « La data, les doubles numériques », « Territoires et milieux habités », et « L’architecte dans les montages d’opérations urbaines et architecturales ».