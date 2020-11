Le point sur l’avancement de la construction du collège de Pontacq

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Fondations Supprimer Gros œuvre Supprimer Valider Valider

La construction du collège de Pontacq se poursuit dans les Pyrénées-Atlantiques.

La construction du collège de Pontacq est au stade des fondations et du gros œuvre. L’entreprise Mas BTP assure la réalisation de ce lot de travaux d’un montant de 1,599 M€. Elle a achevé entre septembre et octobre la coursive de près de 100 mètres de long et de 2,20 mètres de large du futur collège. En outre, les travaux sur les bâtiments de la restauration, des logements ainsi que de l’enseignement gagnent en hauteur.

L’appel d’offres concernant les différentes phases de travaux pour la construction du collège de Pontacq a été clôturé le 6 décembre 2019. La pose de la première pierre a été effectuée le 5 février 2020. Le chantier a connu une interruption durant la crise sanitaire. Il a repris le 17 juin 2020 dans un espace interdit d’accès au public. Le département des Pyrénées-Atlantiques prévoit la livraison du collège de Pontacq à la fin 2021. À terme, l’établissement d’une superficie totale de 3 200 m² aura une capacité de 480 élèves.