Le plus grand salon immobilier des Hauts-de-France relance la machine

Après une édition 2020 très perturbée pour cause de crise sanitaire, le salon Immotissimo 2021 se tiendra du 17 au 19 septembre 2021 en configuration presque normale pour sa 26e édition. Malgré une baisse du nombre d’exposants, le plus grand salon immobilier des Hauts-de-France espère retrouver sa fréquentation habituelle de 14 000 visiteurs arpentant ses allées à Lille Grand Palais. Pour cela les organisateurs ont notamment misé sur un cycle de conférences plus étoffé qu’auparavant.