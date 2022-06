Le PLU est-il encore un instrument de planification adapté aux enjeux contemporains ?

Le plan local d'urbanisme (PLU) est un outil vieux de vingt ans. Il remplace, depuis la loi dite « SRU » du 13 décembre 2000, les plans d'occupations des sols (POS). Le PLU porte l'ambition de mettre en œuvre la ville de demain : plus verte, plus proche des attentes des habitants, plus respectueuse du climat. Cependant l'élaboration d'un PLU est un exercice long et très contraint juridiquement. Dès lors, il peut y avoir un écart important entre les attentes et les impératifs, et le contenu du PLU. Comment, dans ce contexte, le PLU peut-il rester opérant ?