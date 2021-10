Le plan Castex veut relancer la machine à bâtir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Congrès HLM Supprimer Logement social Supprimer Jean Castex Supprimer Logement Supprimer Commission Rebsamen Supprimer France Supprimer Valider Valider

Logement social - Au Congrès HLM à Bordeaux, le Premier ministre a séduit en annonçant la tant attendue compensation intégrale de la TFPB pendant dix ans. En revanche, il a renvoyé à plus tard l'éventuelle suppression de la RLS.

« Nous n'allons pas nous excuser de construire et de loger les plus modestes. Nous ne compterons pas non plus les miettes de [...]