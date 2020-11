"Le Pinel ne s'arrêtera pas fin 2021", rassure Emmanuelle Wargon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Pinel Supprimer PTZ Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Valider Valider

Interviewée le 10 novembre sur BFM Business, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du logement, a annoncé la prolongation du dispositif Pinel en 2022 ainsi que la signature d'un pacte pour la relance de la construction.

"Le Pinel ne s’arrêtera pas fin 2021. On va le prolonger en 2022. Comment on va le prolonger ? Est-ce qu’on va le prolonger à l’identique ou en l’améliorant ? Les discussions sont encore en cours", a déclaré Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du logement, le 10 novembre sur BFM Business.

Le gouvernement a en effet déposé le 7 novembre 2020 un amendement très attendu par les professionnels de la construction neuve, prorogeant le prêt à taux zéro (PTZ) sur l’ensemble du territoire jusqu’à la fin 2022, mais n’a pas fait de même pour le dispositif Pinel, ce qui a provoqué déception et interrogations dans le monde de la construction.

Sur le même sujet Le gouvernement joue les prolongations pour le PTZ mais pas pour le Pinel

Réponse en deuxième lecture

"Sur le Pinel, on sait qu’on a un certain nombre d’effets pervers, parfois ça crée des logements là où il n’y en a pas besoin, parfois ça crée des résidences qui se dégradent vite, parfois les montants ne sont pas les bons. Mais je sais aussi que le secteur a besoin de stabilité et c’est pour cela que je continue encore à travailler. Donc la réponse politique du gouvernement, on l’apportera plutôt dans quelques jours ou quelques semaines, d’ici la deuxième lecture (du PLF 2021, Ndlr) à l’Assemblée Nationale", a également précisé la Ministre à la chaîne d'information en continu.

Pacte pour la relance de la construction

En parallèle, la ministre a annoncé la signature d'un pacte pour la relance de la construction avec l'Association des Maires de France (AMF), France Urbaine, l'Assemblée des Communautés de France (ADCF) ainsi que les fédérations professionnelles "pour montrer qu'il y a une mobilisation politique des élus pour la construction (...), pour dire qu'il faut continuer à instruire les permis de construire, qu'il faut faire sortir les dossiers, que continuer à construire en France, c'est important".

Sur le même sujet « Augmenter la densité n'a pas de sens partout », Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement