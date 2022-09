L’église de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Viarmes (Val-d’Oise) va faire l’objet d’un chantier de rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, cet édifice souffre de nombreuses détériorations.

La municipalité de Viarmes (Val-d’Oise) va engager d’importants travaux de rénovation sur l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Ce projet a pour objectif d’embellir ce patrimoine du XIIe siècle. Rappelons que les dernières interventions réalisées sur l’édifice remontent à 1982. Elles avaient permis de rendre à l’église son aspect originel et de mettre au jour une crédence ancienne.

Le chantier de réaménagement sera réalisé sur une période de cinq ans et sera réparti en plusieurs phases. La première tranche des opérations concerne principalement le clocher et les façades de l’édifice. La restitution des décors sculptés et le remplacement des pierres dégradées sont également prévus. Par ailleurs, les couvertures seront refaites ainsi que la charpente et l’horloge. La rénovation des descentes d’eaux pluviales complétera les interventions.

Le coût global des travaux est estimé à environ 4 millions d'euros, financé à parts égales par l’État, la Région et le Département grâce à un accord de principe.