LE PÉRIPHÉRIQUE, FUTUR AXE STRUCTURANT DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE ?

Après la bataille de la piétonnisation des rives de la Seine pointe celle du périphérique et de sa métamorphose en boulevard urbain, fixée à l'horizon 2030 par la mairie de Paris. Alors qu'une voie olympique a été actée en prévision des Jeux de 2024, la mutation de cet anneau cinquantenaire est un enjeu métropolitain qui catalyse des problématiques sanitaires, urbaines, économiques et sociales. Inscrite dans la tradition des projets d'aménagement unitaires de la ceinture parisienne, la reconquête de cet objet technique et infrastructurel questionne le sort des délaissés qu'il a lui-même générés.