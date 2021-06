Le PDG de Pitch Promotion rebondit chez Nexity

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Nexity Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nexity annonce le recrutement de Stéphane Dalliet, ex-PDG de Pitch Promotion, filiale du groupe Altarea.

Le numéro un français de la promotion immobilière Nexity pioche chez son dauphin. La prise : Stéphane Dalliet, PDG de Pitch Promotion, filiale du groupe Altarea. Son nouveau poste : directeur général délégué du pôle immobilier résidentiel. Un poste occupé jusque-là par Helen Romano, qui devient vice-présidente du pôle immobilier résidentiel.

Sur le même sujet Pitch Promotion : nouveaux dirigeants, mêmes ambitions

Chez Nexity depuis 2008, l’ex-directrice générale de la filiale Grand Paris (Féréal) disposera, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, « d’une très large délégation de pouvoir », annonce Nexity dans un communiqué daté du jeudi 24 juin.

Transformation des métiers

Ses principales missions, auprès de la directrice générale Véronique Bédague : « la transformation ambitieuse des métiers de l’immobilier résidentiel de Nexity centrée autour l’expérience client et de la feuille de route bas carbone et biodiversité », résume le groupe.



Passé par Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad ainsi que les marques Cogedim et Pitch Promotion du groupe Altarea, Stéphane Dalliet sera rattaché à Véronique Bédague et pilotera « une partie » des filiales parisiennes de Nexity (Seeri, Féréal) ainsi que de celles situées en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.